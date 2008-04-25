Литва блокує переговори ЄС і Росії

Країнам Європейського Союзу не вдалося досягти згоди з приводу розблокування переговорів щодо нової угоди про стратегічне партнерство з Росією через позицію Литви, передає ІТАР-ТАСС.

За повідомленнями дипломатичних джерел, на зустрічі представників країн ЄС при центральних органах Євросоюзу, яка закінчилася в четвер увечері, Литва обумовила свою згоду на початок переговорів виконанням Росією низки її вимог.

Умови Вільнюса стосуються гарантій постачання російської нафти на литовський нафтопереробний завод, а також російської позиції щодо "конфліктів на території Грузії та Молдови".

Словенія, яка головує в ЄС, висунула пропозиції, що враховують позицію Вільнюса, які розглянуть на наступній зустрічі представників країн ЄС у вівторок у Люксембурзі.

Раніше початок переговорів блокувала Польща, проте відкликала своє вето, коли Москва скасувала заборону на імпорт польського м`яса.

У Росії зазначають, що ЄС у питанні про стратегічне партнерство з нею став заручником нових членів з-поміж колишніх радянських республік, що перебувають у непростих відносинах з колишнім партнером по СРСР.