Скандальний суддя Чернушенко виявився офіцером ФСБ – "Інформаційний спротив"

Як повідомляє група "Інформаційний спротив" з посиланням на російські джерела, Чернушенко після закінчення Одеського державного університету в 1977 році зробив кар'єру в КДБ СРСР.

"У 1980 році він був завербований "органами" і став офіцером запасу КДБ. Можливо, завдяки саме цьому в тому ж 80-му році суддю з трирічним стажем роботи призначають заступником голови Одеського обласного суду. На цій посаді він працює аж до 2001 року. Тим часом він зростає на службі в КДБ. Згідно з наказом голови КДБ СРСР № 553 від 29.12.1983 року, йому присвоюють звання "старший лейтенант", а вже 31.12.1988 року наказом №0792 йому присвоєно звання "капітан". З розпадом Союзу КДБ передає Антона Чернушенка на зв'язок ФСБ", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, на даний момент Генеральна прокуратура України доручила Службі безпеки України розшукати Чернушенко, зниклого з України відразу ж після зняття з нього недоторканності депутатами Верховної Ради України.

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"Ми знову маємо "нестиковочку" з російськими законами. У нас Чернушенко втікач від правосуддя, у них - офіцер ФСБ (судячи за вислугою - старший офіцер) прибув у пункт постійної дислокації для подальшого проходження служби. А відповідно для отримання і виконання нових важливих доручень. В тренді нинішньої російсько-української "дружби", не складно здогадатися, якими вони будуть. Так само як і не варто гадати на кавовій гущі, видадуть втікача чи ні українському правосуддю", - відзначають в "Інформаційному спротиві".

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Генпрокуратура повідомила голові Апеляційного суду Києва Чернушенко про підозру у скоєнні тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 376-1 і ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу ("незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду"; "винесення суддею завідомо неправосудних судових рішень"). 30 червня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт Антона Чернушенка.

10 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) відсторонила Чернушенко від посади судді Апеляційного суду Києва.