В Україні відбувається реставрація практик часів Януковича – експерт

Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив політичний експерт аналітичної групи «Левіафан» Валентин Гладких.

«Відбувається реставрація тих соціальних практик, які існували за часів Януковича: призначати на всі посади своїх рідних, близьких, земляцтво. Нехай зараз скаже: скільки людей з вінницької мерії працює в апараті Адміністрації президента, який конкурс вони проходили, щоб зайняти ці посади? Якщо ми подивимося ширше, то таких випадків побачимо набагато більше», – аргументував свою позицію Гладких.

Експерт наголосив на тому, що ні одному представнику минулого злочинного режиму не було оголошено підозру і в судовому порядку не була доведена його вина. У той же час політична сила президента вже не криючись співпрацює з представниками старої системи в парламенті.

За словами експерта, «крім юридично оформленої коаліції існує так звана «ширка», і в разі необхідності президент Порошенко особисто і його представник в парламенті можуть розраховувати на голоси тих політичних сил, які формально не представлені в коаліції».