Депутата Мосійчука повезли до Генпрокуратури - джерело
19:37, 17 вересня 2015Політика
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Народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука повезли з Верховної Ради до Генеральної прокуратури.
Мосійчука затримали в Раді / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у Генпрокуратурі.
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“Його повезли з Верховної Ради до Генпрокуратури”, - зазначив співрозмовник агентства, водночас не уточнивши, чи можливе сьогодні проведення судового засідання з обрання Мосійчуку запобіжного заходу.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука. Через деякий час його затримали у будівлі ВР.
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