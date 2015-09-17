Депутата Мосійчука повезли до Генпрокуратури - джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у Генпрокуратурі.

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“Його повезли з Верховної Ради до Генпрокуратури”, - зазначив співрозмовник агентства, водночас не уточнивши, чи можливе сьогодні проведення судового засідання з обрання Мосійчуку запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука. Через деякий час його затримали у будівлі ВР.