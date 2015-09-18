У Авакова анонсували позбавлення недоторканності ще кількох депутатів

Про це заявив народний депутат України від "Народного фронту", радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє ТСН.ua. За його словами, недоторканості можуть позбутися не лише ті депутати, які є в опозиції, а і з партій провладної коаліції.

"Тоді кожен громадянин України, у тому числі представники опозиції, будуть розуміти, що є баланс і у нас відповідають за свої дії", - сказав депутат.

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Разом із тим Герашенко зазначив, що не знає, з кого саме будуть знімати недоторканість. Нардеп також відзначив, що він особисто голосував за зняття недоторканості з Мосійчука.

"Після тих відеокадрів, які були показані в Раді, потрібно було надати можливість суду і прокуратурі вирішувати долю Мосійчука", - пояснив своє рішення Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 вересня, Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука. Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією Управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою), ч. 2, 3 ст. 296 (хуліганство), ч. 1, 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадянський обов'язок), ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 1, 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) КК України.