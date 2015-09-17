Сбушники відвезли Мосійчука з Ради у невідомому напрямку

Співробітники СБУ відвезли народного депутата Ігоря Мосійчука з Верховної Ради в невідомому напрямку, повідомляє кореспондент 112.ua.

Мосійчук покинув будівлю українського парламенту у супроводі правоохоронців.

Він добровільно вийшов з кабінету, де проходило засідання фракції, і пройшов у супроводі правоохоронців. При цьому на нього не надягали наручники.

Потім 5 мікроавтобусів від'їхали від парламенту і відвезли депутата в невідомому напрямку.

Нагадаємо, генеральний прокурор Віктор Шокін на засіданні Верховної Ради продемонстрував відео, на якому нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук просить і отримує хабар за допомогу в підприємницькій діяльності.

"Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальне провадження за фактами вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, скоєних одним з народних депутатів України. В ході розслідування зібрані всі докази цих злочинів", - заявив Шокін з трибуни парламенту.

На відео народний депутат озвучував вартість різних послуг, у тому числі прикриття у разі незаконного видобутку копалин, "розцінки" на депутатські запити. Також на записи невідомий чоловік передає Мосійчуку великі суми грошей.

Після цього Шокін попросив невідкладно прийняти рішення і дозволити залучити Мосійчука до кримінальної відповідальності, затримати і заарештувати його. Рада з цим погодилася 262 голосами "за".

Сам Мосійчук в кулуарах заявив, що відео повністю змонтоване. Він також повідомив, що у Радикальної партії є факти фальсифікації Шокіним декількох кримінальних справ і вони їх оприлюднять.