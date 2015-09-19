Ухвалення закону про держслужбу є умовою для отримання фіндопомоги в €600 мільйонів від ЄС - АП
Ухвалення закону про державну службу України є однією з вимог для отримання Україною макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро від Європейського союзу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків.
«Закон про держслужбу досі не ухвалений, і ухвалення цього закону впливає на можливість отримання фінансової допомоги в 600 млн євро. Це вимога, яка міститься в наших угодах між Україною та європейським співтовариством», - сказав Шимків.
Чиновник зазначив, що вчора на нацраді реформ було озвучено, що європейська спільнота не підтримує ухвалений у першому читанні закон про держслужбу.
«Я зв'язався з європейським співтовариством, і отримав коментар, що європейська спільнота очікує ухвалення закону, тому що це критично для держави, та й ухвалення нового закону про державну службу є маркером», - сказав він.
Крім того, Шимків зазначив, що в Україні не прийнята стратегія реформування державного управління, що вплинуло на рішення Європейського союзу щодо підтримки фінансування цієї реформи.
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"Фінансування не може бути надано з 1 січня 2016 року... Але все ж таки європейське співтовариство готове підтримати нас з 1 квітня 2016 року, якщо будуть ухвалені стратегія реформування і закон про держслужбу»,- додав він.
Як повідомляв УНІАН, у травні 2014 року між Україною та ЄС було підписано Контракт щодо розвитку держави, згідно з яким Україна могла вже цього року отримати 105 млн євро (другий транш допомоги), якщо виконає низку умов. Одна з них - створення і утвердження повноцінного і детального плану реформування державного сектору. Для цього парламент має ухвалити новий закон про державну службу.
Крім 105 млн євро на розвиток держави, Україна могла отримати ще 75 млн євро - на підтримку реформи держслужби. Для цього, крім Закону про державну службу, Кабінет міністрів повинен розробити, затвердити та подати ЄС Стратегію реформування державного управління з планом впровадження, відповідальними і строками.