В Індонезії оголошено про загрозу нового цунамі

Влада Індонезії оголосила про загрозу цунамі на індонезійському острові Сулавесі (Великі Зондські острови) передає Associated Press.

Попередження про загрозу цунамі було поширене після того, як біля узбережжя індонезійського о.Сулавесі стався землетрус силою більш як 6 балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр підземних поштовхів знаходився у 108 км на південь від м. Горонтало на півночі острова. Землетрус відчувався і в інших частинах Сулавесі, проте про постраждалих і завдану шкоду влада поки що не повідомляє.

Нагадаємо, зовсім недавно, 17 липня цунамі, викликане підводним землетрусом силою в 7,7 бали за шкалою Ріхтера, обрушилося на індонезійський о.Ява. Від удару гігантської хвилі найбільше постраждав курорт Пангандаран - там були зруйновані житлові будинки, ресторани і готелі. Хвиля віднесла на кілька сотень метрів всередину острову десятки човнів і легкових автомобілів. В результаті стихії свої будинки були вимушені залишити більше 74 тис. чоловік. Кількість жертв цунамі, за останніми даними індонезійської влади, досягло 668 чоловік, ще 287 числяться зниклими без вісти.

Причому, влада знала про цунамі, але не зуміла попередити населення про небезпеку: сповіщення прийшло надто пізно, хоча Тихоокеанський центр попереджень про цунамі і Японське метеорологічне агентство сповістили уряд Індонезії своєчасно.