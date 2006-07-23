На день народження до Фіделя Кастро

Майже дві з половиною тисячі гостей із сімдесяти восьми країн світу прибудуть до Гавани, щоб узяти участь у святкуванні 80-річного ювілею кубинського лідера Фіделя КАСТРО, повідомляє “5 канал”.

Як зауважують організатори свята, кількість охочих відвідати це дійство перевищує можливості столиці Куби. До того ж, готелі Гавани переповнені у зв’язку з піком туристичного сезону.

Свій день народження Ф.КАСТРО відзначає 13 серпня.

Нагадаємо, що Ф.КАСТРО - рекордсмен серед нинішніх політичних діячів. У владі він вже 47 років. У США, наприклад, за цей час встигли змінитися 10 президентів.