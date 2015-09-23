В "БПП" вбачають катастрофу для української державності у закликах до перевиборів парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції "Блоку Петра Порошенка" Юрій Луценко сьогодні у Дніпропетровську під час виступу на обласній конференції партії "БПП "Солідарність".

"Ми живемо на піку об’єднаної атаки радикалів, популістів, сепаратистів у парламенті, які кинули виклик стабільності українській держави, закликаючи до перевиборів ВР" , - зазначив Луценко.

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Народний депутат наголосив, що наразі в парламенті є "широка опозиція – права широка опозиція і ліва широка опозиція". Луценко охарактеризував ці політичні сили як "партії вчорашнього і позавчорашнього дня". "Сьогодні ті "вівці" - рядові члени цих радикальних опозиціонерів думають, що вони хочуть розпустити Верховну Раду. Всі інші прекрасно розуміють, що йдеться не просто про розпуск ВР, а про фрагментизацію України, коли кожен хоче собі відібрати ласий шматок. Це катастрофа для української державності. Ми не маємо права сьогодні на внутрішні чвари. Ми не маємо права сьогодні на зміну парламенту і президента. У нас попереду 4 роки стабільної роботи", - підкреслив Луценко.