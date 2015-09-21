У Раді запропонували легалізувати проституцію

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Автором відповідної законодавчої ініціативи (№ 3139) є народний депутат Андрій Немировський (група «Воля народу»).

В законопроекті пропонується легалізувати проституцію та секс-заклади. Зазначається, що повія зобов’язана проходити в установленому законодавством порядку попередній та періодичний медичний огляд; дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я особи, із якою виконує статевий акт.

Законопроектом визначається, що «секс-заклад - юридична особа, де повії надають послуги інтимного характеру, виконують статеві акти з іншими особами на платній основі».

При цьому забороняється відвідувати секс-заклади особам, які не досягли 18 років. Відповідальність за порушення цього правила покладається на власника секс-закладу.

Згідно з законопроектом, при вході до секс-закладу його власник або уповноважена ним особа зобов’язана ідентифікувати відвідувача шляхом пред’явлення ним документа, що посвідчує особу, із зазначенням дати народження.

Відповідно до законопроекту, правила відвідування секс-закладу розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина.

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Як йдеться в законопроекті, секс-заклади не дозволяється розміщувати безпосередньо в будівлях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування; у державних наукових установах, закладах охорони здоров’я, установах пошти та зв’язку; у дошкільних закладах освіти, середніх загальноосвітніх школах та в інших навчальних закладах, а також на територіях, закріплених за ними, у порядку, встановленому законом; у закладах культури (в тому числі бібліотеках, музеях, театрах, виставкових галереях); у приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів; у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, які належать релігійним організаціям; у приміщеннях, що належать до житлового фонду та в жилих будинках; в об'єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах.

В законопроекті передбачається, що «держава сприяє розвитку секс-закладів, вживає заходів підвищення іміджу праці повій, сприяє діяльності професійних спілок та громадських організацій у сфері проституції, діяльності секс-закладів». Крім того, повії користуватимуться усіма соціальними гарантіями, що передбачені Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства.

Відповідно до законопроекту, Верховна Рада визначає основні напрями державної політики регулювання у сфері проституції та діяльності секс-закладів. В ньому зазначається, що Кабінет міністрів України розробляє основні напрями державної політики у сфері проституції та діяльності секс-закладів; спрямовує і координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері проституції та діяльності секс-закладів.