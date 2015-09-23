БПП висунув Курячого кандидатом в мери Дніпропетровська
20:30, 23 вересня 2015Політика
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Від партії висунуто претенденти в мери в 10 містах Дніпропетровської області.
Курячий (по центру) піде на вибори мера Дніпропетровська від БПП / Фото УНІАН
Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» висунула кандидатом на посаду міського голови Дніпропетровська народного депутата України Максима Курячого. Про це було оголошено сьогодні на обласній конференції партії.
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Як передає кореспондент УНІАН, від партії «БПП «Солідарність» висунуто 120 кандидатів до Дніпропетровської обласної ради, 340 кандидатів до міських рад, 720 кандидатів в районні ради, 570 кандидатів в районні ради в містах з районним поділом.
Також від партії висунуто претендентів на мерів 10 міст Дніпропетровщини.
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