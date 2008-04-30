У Кличка звинуватили юристів Черновецького у брехні

Блок Віталія Кличка пропонує юристам нинішнього мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не озвучувати завідомо неправдиву інформацію щодо судових рішень і не вводити в оману киян.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Блоку Кличка.

Коментуючи заяву адвоката Андрія ФЕДУРАпро те, що Київський апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, у блоці зауважили: “Юристам ЧЕРНОВЕЦЬКОГО варто піти на курси підвищення кваліфікації”.

У Блоці нагадали, що 23 квітня Окружний адміністративний суд м. Києва задовольнив позовні вимоги Віталія КЛИЧКА щодо неправомірних дій Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у частині порушення порядку ведення агітації під час виборчої кампанії на посаду Київського міського голови.

25 квітня Апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення Окружного адміністративного суду про визнання протиправними дій Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО щодо проведення ним агітації в приміщенні Київської міської державної адміністрації, йдеться у повідомленні.

З огляду на це, Блок Кличка пропонує юристам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не озвучувати завідомо неправдиву інформацію щодо судових рішень і не вводити в оману киян, і нагадує, що суд установив факт фінансування агітаційного заходу не з виборчого фонду Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Окремо, як ідеться у повідомленні, Блок Кличка заявив А.ФЕДУРУ, що не має жодного бажання знімати Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з реєстрації, а оцінку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ дадуть виборці 25 травня.

Як повідомляв УНІАН, В.КЛИЧКО звинувачує Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у використанні адміністративного ресурсу у виборчій кампанії на посаду Київського міського голови. Фактом, який змусив В.КЛИЧКА звернутися до суду, стало проведення 15 квітня брифінгу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у приміщенні КМДА.

Представник В.КЛИЧКА у суді Валерій КАРПУНЦОВ повідомив, 23 квітня Окружний адміністративний суд визнав проведення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ брифінгу 15 квітня у приміщенні КМДА агітацією, але не задовольнив ту частину позову В.КЛИЧКА, де вказувалося на використання приміщення КМДА для проведення передвиборчої агітації. Суд пояснив це тим, що в приміщенні КМДА знаходиться також територіальна виборча комісія.

За словами В.КАРПУНЦОВА, 25 квітня Київський апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення Окружного адміністративного суду про визнання протиправними дій Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО щодо проведення ним агітації в приміщенні КМДА.

У свою чергу представник Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у суді, адвокат А.ФЕДУР заявив, що Київський апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення апеляційні скарги на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва. За словами А.ФЕДУРА, судова колегія погодилася з висновками суду першої інстанції про відсутність доказів того, що відповідач як Київський міський голова вчиняв будь-які дії чи ухвалював рішення, спрямовані на залучення для передвиборної агітації підлеглих, приміщення, устаткування тощо.