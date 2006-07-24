Богатирьова знає про зустріч у Президента

Партія регіонів сподівається, що подання Президента України на призначення лідера цієї партії Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра надійде до Верховної Ради сьогодні або завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказала один із лідерів Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА. Вона повідомила, що на цей момент подання у парламенті ще немає.

Сьогодні, за її словами, до початку вечірнього засідання парламенту запланована зустріч у Президента Віктора ЮЩЕНКА з цього приводу. Водночас, сказала Р.БОГАТИРЬОВА, формат цієї зустрічі ще не визначено. Але вона не виключає, що у ній братимуть участь представники чотирьох політичних сил – члени антикризової коаліції і представники «Нашої України».

При цьому Р.БОГАТИРЬОВА відмовилась говорити, чи відповідає дійсності інформація про те, що «Наша Україна» просить 10 портфелів в уряді в обмін на співпрацю з антикризовою коаліцією.

За її словами, між коаліцією і «Нашою Україною» триває діалог, який не припиняється, «але «Наша Україна» називає це консультаціями, а ми діалогом».