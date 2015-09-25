Завтра на сесії ООН Порошенко і Дуда проведуть першу зустріч

Крім Петра Порошенка, польський президент також проведе зустрічі з лідерами Казахстану, Угорщини та прем’єром Нової Зеландії, передає Польське радіо. Як зазначив міністр в Канцелярії президента Кшиштоф Щерський, на сесії Генасамблеї ООН "Анджей Дуда виступить третім промовцем після президента США Барака Обами, але перед президентом Китаю та президентом Росії. Частиною візиту є посилення польської присутності у системі Об’єднаних Націй і цей виступ у ключовий момент сесії є важливим сигналом". Чиновник додав, що цей виступ нестиме фундаментальний меседж на тему "миру та дотримання міжнародного права".

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Зазначимо, що Петро Порошенко на Генасамблеї проведе близько десяти зустрічей з лідерами інших держав, а також 27 вересня виступить на саміті сталого розвитку, а 29 вересня - на пленарних дебатах. Примітно, що Петро Порошенко на Генасамблеї не планує зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним.