Лутковська порадила російському Омбудсману не дивитись російську пропаганду

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська порадила своїй російській колезі Еллі Памфіловій не вірити російській пропаганді.

Таким чином вона прокоментувала заяву Памфілової, в якій вона висловилася про своє рішення переглянути формат контактів з українським Омбудсманом, повідомила прес-служба українського Уповноваженого.

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«Ми радимо нашій російській колезі не читати текстів російської пропаганди, а користуватися першоджерелами. Ми дуже шкодуємо, що вона особисто не була присутньою і не прийняла пропозиції Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) про спільний сніданок з метою обговорення шляхів поглиблення взаємодії. Сподіваємося, що жодна пропаганда та спотворення інформації не матимуть суттєвого впливу на подальшу взаємодію», – зазначила Лутковська.

Нагадаємо, вчора, 24 вересня 2015 року, мала відбутися зустріч Лутковської з Уповноваженим з прав людини в Російській Федерації Памфіловою. Передбачалося обговорити можливі шляхи вирішення питання переміщення з території АР Крим засуджених осіб, які виявили бажання відбувати подальше покарання на території материкової України. Також омбудсмани планували обговорити питання проведення спільних, у тому числі за участю представників БДІПЛ, моніторингових візитів до місць відбування покарань в АР Крим з метою забезпечення дотримання прав людини в цих установах.