Порошенко: Кожен день війни на Донбасі коштує країні близько $5 мільйонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив, виступаючи на Саміті з прийняття Цілей сталого розвитку в рамках Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку.

«Кожен день війни на українському Донбасі коштує нам близько 5 млн доларів США, які ми могли б вкладати в процес сталого розвитку. І криза внутрішньо переміщених осіб, кількість яких складає 1,5 мільйона, є найбільшою проблемою не тільки України, а й всього регіону.

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Україна прагне миру та процвітання, і разом з державами-партнерами прикладає максимум зусиль для врегулювання конфлікту мирними дипломатичними засобами», - сказав глава держави.

Він підкреслив, що після припинення військової агресії, встановлення миру і відновлення повного суверенітету України над Донбасом і Кримом буде вкрай важливо допомогти мільйонам людей повернутися до нормального життя, відновити економічну і соціальну інфраструктуру на засадах сталого розвитку.

«Україна готова виконати це непросте завдання і закликає всіх міжнародних партнерів до співпраці в цьому напрямку», - наголосив Порошенко.