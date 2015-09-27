Порошенко та Кемерон: "фейкові" вибори на Донбасі підривають Мінські угоди

Президент України наголосив на важливості повного виконання Мінських домовленостей, повідомляє прес-служба глави держави.

Співрозмовники погодилися, що проведення псевдовиборів 18 жовтня та 1 листопада на окупованих територіях є неприйнятним і підриває Мінські домовленості. Президент Порошенко наголосив, що наслідком такого порушення домовленостей мають стати санкції щодо Росії.

Девід Кемерон запевнив у готовності й надалі підтримувати Україну в захисті її територіальної цілісності як політично, так і на практиці – шляхом направлення військових інструкторів та цільової допомоги Збройним Силам України.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко сьогодні візьме участь у Саміті з прийняття Цілей сталого розвитку в рамках Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, та проведе низку двосторонніх зустрічей.