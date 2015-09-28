Путін пропонує створити "антитерористичну коаліцію" за аналогією з антигітлерівською коаліцією

Про це він сказав сьогодні в Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, передає кореспондент УНІАН.

Зокрема, Путін заявив, що останнім часом російський "чесний і прямий підхід використовується як привід, щоб звинуватити Росію в зростаючих амбіції".

"Як наче у тих, хто говорить про це, немає взагалі ніяких амбіцій. Але суть не в амбіціях Росії, шановні колеги, а в тому, що становище, яке складається в світі, терпіти вже неможливо", - сказав він.

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За словами російського лідера, насправді РФ пропонує керуватися не амбіціями, а загальними цінностями і загальними інтересами на основі міжнародного права, об'єднати зусилля для вирішення поставлених нових проблем і створити по-справжньому широку міжнародну антитерористичну коаліцію.

"Як і антигітлерівська коаліція, вона могла б згуртувати в своїх лавах найрізноманітніші сили, готові рішуче протистояти тим, хто, як і нацисти, сіє зло і людиноненависництво", - додав Путін.

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Він переконаний, що ключовими учасниками такої коаліції повинні стати мусульманські країни.

«Адже «Ісламська держава» не тільки несе їм пряму загрозу, але й своїми кривавими злочинами опоганює найбільшу світову релігію – іслам. Ідеологи бойовиків знущаються над ісламом, перекручують його справжні гуманістичні цінності», - підкреслив Путін.

Він зазначив, що «вже у найближчі дні Росія як голова Ради Безпеки, скликає міністерське засідання для комплексного аналізу загроз на просторі Близького Сходу.

"Перш за все, пропонуємо обговорити можливість узгодження резолюції про координацію дій усіх сил, які протистоять «Ісламській державі» та іншим терористичним угрупованням. Повторюю, така координація повинна ґрунтуватися на принципах Статуту ООН", - сказав Путін.

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Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін сьогодні в Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН заявив, що у разі розхитування авторитету і легітимності ООН не залишиться ніяких правил, окрім права сильного.

За його словами, «це буде світ, в якому замість колективної роботи буде головувати егоїзм, світ, у якому буде дедалі більше диктату і дедалі менше рівноправності, менше реальної демократії і свободи, світ, у якому замість по‑справжньому незалежних держав буде множитися на число фактичних протекторатів, керованих ззовні територій».

Путін підкреслив, що Організація Об'єднаних Націй – структура, якій немає рівних по легітимності, показності і універсальності.