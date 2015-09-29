Путін на ГА ООН мало говорив про Україну, оскільки там конфлікт далекий від вирішення - МЗС Литви

Про це повідомляє видання Delfi.lt.

"Були згадані правильні засади та дефініції, в тому числі і повага до суверенітету держав, боротьба з тероризмом, потреба у співпраці міжнародного співтовариства.

Однак проблема в тому, що мало просто декларувати ці принципи. Ми сподіваємося, що Росія, постійний член Ради безпеки ООН, буде сама їх дотримуватися", - зазначив Лінкявічюс.

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При цьому міністр висловив жаль, що Путін мало уваги у своєму виступі приділив Україні, оскільки там триває "конфлікт далекий від вирішення".

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Як повідомлялося, Путін у своєму виступі на Генасамблеї ООН закликав до створення широкої міжнародної коаліції по боротьбі з "Ісламською державою".

Раніше президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що з урахуванням ситуації в Україні "дуже важко повірити в щирість Росії", коли Москва обговорює ініціативи на Близькому Сході.