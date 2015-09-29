Порошенко: Політика Путіна - це війна в Україні за допомогою маріонеток

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

"Впродовж останніх кількох днів ми мали можливість чути "примирливу" заяву з російської сторони, в якій, зокрема, вона закликала до створення антитерористичної коаліції та заявляла про пожежонебезпечність загравання з терористами. Гарна історія, в яку насправді важко повірити", - наголосив Порошенко.

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Президент України заявив: "як ти можеш наполегливо закликати антитерористичну коаліцію, якщо ти надихаєш терористів перед твоїми власними дверима? Як ти можеш казати про мир та законність, якщо твоя стратегічна політика - це війна за допомогою маріонеткових урядів? Як ти можеш виступати за свободу для народів, якщо ти караєш свого сусіда за цей вибір? Як ти можеш вимагати поваги до всіх, якщо ти не маєш поваги до нікого?".

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Президент наголосив, що Євангеліє від Іоанна вчить нас: "на початку був світ". У цьому зв'язку він заявив: "яке саме Євангеліє ти приніс світу, якщо всі твої слова дволикі, як у цьому випадку".