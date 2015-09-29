Порошенко розповів, скільки територій Криму і Донбасу окупувала Росія

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Президент наголосив, що на Донбасі немає "ні громадянської війни, ні внутрішнього конфлікту".

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"Українські території, які окуповані Росією в Криму та на Донбасі, складають приблизно 44 тисячі квадратних кілометрів, а мільйони українців опинилися під окупацією", - наголосив президент.

Порошенко зазначив, що метою Росії, яка розв'язала проти Україні війну, є намагання "змусити український народ відмовитися від свого суверенного вибору в побудові вільної, демократичної, процвітаючої та європейської країни".