Порошенко розповів, скільки територій Криму і Донбасу окупувала Росія
Президент України Петро Порошенко заявляє, що площа окупованих Росією територій Криму та Донбасу становить 44 тис. кв. км.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
Президент наголосив, що на Донбасі немає "ні громадянської війни, ні внутрішнього конфлікту".
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"Українські території, які окуповані Росією в Криму та на Донбасі, складають приблизно 44 тисячі квадратних кілометрів, а мільйони українців опинилися під окупацією", - наголосив президент.
Порошенко зазначив, що метою Росії, яка розв'язала проти Україні війну, є намагання "змусити український народ відмовитися від свого суверенного вибору в побудові вільної, демократичної, процвітаючої та європейської країни".