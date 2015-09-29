Росія десятиліттями створювала навколо себе "пояс нестабільності", розв'язуючи війни - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав сьогодні в Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії з приводу світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

"Незважаючи на той факт, що поки Росія відмовляється офіційно визнати пряме військове втручання, сьогодні немає жодних сумнівів, що це агресивна війна спрямована проти моєї країни, проти України. Для того, щоб ввести в оману світову спільноту, керівництво Росії просить знімати відмітні знаки військових та відмітні знаки військового обладнання. Вона відмовляється від солдатів, які були захоплені на полі бою, і цинічно використовує мобільні крематорії, щоб усунути всі сліди злочину в Україні. Це не громадянська війна, і не внутрішній конфлікт", - заявив Порошенко.

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"За більш, ніж 24 роки, які пройшли з моменту сумнівної процедури передачі постійного членства в Раді безпеки ООН від колишнього Радянського Союзу РФ, Росія не тільки розв'язувала гібридні війни. І дійсно, для того, щоб зберегти свій вплив у сусідніх країнах, Росія протягом десятиліть навмисно створювала навколо себе пояс нестабільності", - заявив президент.

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Зазначимо, що вчора на сесії Генасамблеї ООН виступив російський лідер Володимир Путін. Він, серед усього іншого, заявив про те, що Україна повинна почати діалог з так званими "ЛНР" і "ДНР".