Українські військові передали делегації ООН факти присутності російських військ в Україні

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, на Донеччині заступник керівника АТО полковник Костянтин Соколов провів робочу зустріч з делегацією ООН на чолі зі Спеціальним доповідачем ООН з питань позасудових страт, страт без належного судового розгляду та довільних страт паном Крістофом Хейнсом.

Під час зустрічі Соколов поінформував іноземних гостей про поточну ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції, презентував останні факти присутності російських військ на території України і вкотре підкреслив: "Збройні Сили України суворо дотримуються мирних домовленостей та не піддаються на провокації ворога вздовж лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

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"Режим тиші дає можливість українським військовим відновлювати зруйновану інфраструктуру Донбасу, вирішувати соціальні проблеми місцевого населення та відкривати додаткові пункти перетину лінії розмежування сторін. За такий підхід - люди нам вдячні", - зазначив Соколов.

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Також перед присутніми виступив керівник Української сторони в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню генерал-майор Борис Кременецький.

Крім цього, військові відповіли на всі запитання гостей.

В свою чергу керівник делегації ООН Хейнс подякував українцям за надану об’єктивну інформацію. "Усі наведені вами дані ми обов’язково включимо до свого звіту та передамо до Ради ООН з прав людини", - повідомив Хейнс.

Відбулася зустріч керівництва АТО з представниками делегації ООН На Донеччині заступник керівника АТО полковник Костян... Posted by Прес-центр АТО on 15 вересня 2015 р.

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