Ющенко застеріг Тимошенко: силовий варіант не пройде

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає, аби всі сторони конфлікту навколо Фонду державного майна України керувались виключно положеннями Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам В.ЮЩЕНКО підкреслив, що, відповідно до чинної Конституції, вирішення питання щодо звільнення та призначення голови Фонду держмайна перебуває у виключній компетенції парламенту.

«Ніхто не змінить цю норму закону, і я зобов’язую всі сторони, які беруть участь сьогодні в конфлікті, керуватись виключно Конституцією України», - сказав Президент.

Він зауважив, що нелегітимно звільнений або нелегітимно призначений голова ФДМУ - «це хрест на всій приватизації».

Крім того, на думку Президента, це також дискредитує Україну, її владу і серйозно зменшує вартість об’єктів приватизації.

«Моя рекомендація, і уряду в тому числі - зайнятись зараз тими справами, які стосуються виключно правової площини врегулювання цього питання», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що жоден силовий варіант не пройде.

«Я буду чітко стояти на сторожі норм Конституції у даному питанні. Мені здається, уряд це добре розуміє, але чомусь відповідних висновків не робить. Ми йдемо неправильною дорогою», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Кабмін усунув В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки А.ПОРТНОВА. Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

7 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію цих розпоряджень уряду і направив в КС подання з приводу конституційності цих розпоряджень уряду щодо керівництва ФДМУ.

25 квітня, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО представила колективу ФДМУ А.ПОРТНОВА як в.о. голови Фонду.

У свою чергу, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила, що захоплення ФДМУ 25 квітня - це фактично сценарій початку державного перевороту. За її словами, Фонд держмайна залишається підзвітним виключно Президенту, а не Кабінету міністрів. Всі доручення, які видала Ю.ТИМОШЕНКО і А.ПОРТНОВ регіональним керівникам ФДМУ не мають юридичних підстав.

Також 25 квітня, Генеральна прокуратура України винесла протест на розпорядження Кабінету міністрів про усунення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО від виконання повноважень голови Фонду державного майна України у зв`язку з проведенням службового розслідування, а також про затвердження умов проведення конкурсу з продажу пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

Увечері 25 квітня уряд відхилював ці протести Генпрокуратури.

За словами В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, є нове звернення Президента В.ЮЩЕНКА до Конституційного Суду з приводу ініційованої урядом зміни керівництва ФДМУ, яке КС розглядатиме 5 травня.