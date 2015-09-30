Українське МЗС відреагувало на дозвіл використовувати збройні сили Росії за її межами
Дозвіл Федеральних Зборів РФ на використання російських збройних сил за межами держави на тлі триваючої агресії проти України Міністерство закордонних справ розглядає як загрозу для національної безпеки.
Про це йдеться у коментарі МЗС, переданому УНІАН.
«У Міністерстві закордонних справ України з глибокою стурбованістю сприйняли повідомлення про схвалення у закритому режимі Радою Федерації Федеральних Зборів РФ постанови про використання російських збройних сил за межами держави. Аналогічне рішення РФ від 1 березня 2014 року призвело до окупації та анексії Автономної Республіки Крим та м.Севастополь і спричинило безпрецедентну безпекову кризу в Європі», - йдеться у повідомленні.
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В МЗС України черговий карт-бланш на застосування збройних сил держави-агресора розглядають як загрозу для національної безпеки та крок, що підриває мирне врегулювання відповідно до комплексу заходів з імплементації Мінських домовленостей напередодні саміту у «нормандському» форматі в Парижі 2 жовтня.
«У цьому зв’язку очікуємо від Російської Федерації публічного запевнення про відсутність будь-яких намірів щодо використання можливостей, наданих постановою Ради Федерації, проти України, послідовного виконання зобов’язань за Мінськими домовленостями та негайного виведення власних збройних сил з території України», - наголосили в зовнішньополітичному відомстві.
Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада Федерації Росії в закритому режимі за пропозицією президента Володимира Путіна дозволила використання російських військ за кордоном.
Сьогодні ж російські військово-повітряні сили завдали першого авіаудару в Сирії.
Низка закодонних ЗМІ повідомляє про десятки жертв цих бомабардувань.