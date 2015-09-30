Українське МЗС відреагувало на дозвіл використовувати збройні сили Росії за її межами

Про це йдеться у коментарі МЗС, переданому УНІАН.

«У Міністерстві закордонних справ України з глибокою стурбованістю сприйняли повідомлення про схвалення у закритому режимі Радою Федерації Федеральних Зборів РФ постанови про використання російських збройних сил за межами держави. Аналогічне рішення РФ від 1 березня 2014 року призвело до окупації та анексії Автономної Республіки Крим та м.Севастополь і спричинило безпрецедентну безпекову кризу в Європі», - йдеться у повідомленні.

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В МЗС України черговий карт-бланш на застосування збройних сил держави-агресора розглядають як загрозу для національної безпеки та крок, що підриває мирне врегулювання відповідно до комплексу заходів з імплементації Мінських домовленостей напередодні саміту у «нормандському» форматі в Парижі 2 жовтня.

«У цьому зв’язку очікуємо від Російської Федерації публічного запевнення про відсутність будь-яких намірів щодо використання можливостей, наданих постановою Ради Федерації, проти України, послідовного виконання зобов’язань за Мінськими домовленостями та негайного виведення власних збройних сил з території України», - наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада Федерації Росії в закритому режимі за пропозицією президента Володимира Путіна дозволила використання російських військ за кордоном.

Сьогодні ж російські військово-повітряні сили завдали першого авіаудару в Сирії.

Низка закодонних ЗМІ повідомляє про десятки жертв цих бомабардувань.