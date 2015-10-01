В АП стверджують, що у Нью-Йорку відбулося кілька зустрічей Порошенка з Обамою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

"Дуже важливо, що на сьогодні увага міжнародного співтовариства прикута саме до українського питання, оскільки усі розуміють, що від цього буде залежати безпека і процвітання не лише Європи, а й усього світу, адже своїми діями Росія поставила під сумнів усю архітектуру міжнародної безпеки після Другої світової війни», - зазначив Єлісєєв.

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За його словами, українське питання для США залишається важливим, у Нью-Йорку відбулося кілька зустрічей Порошенка та Обами.

«Крім того, питання України для наших партнерів, зокрема і Сполучених Штатів, і дякую, що згадали про зустріч з Обамою, до речі, було декілька контактів з Обамою. Для них і для Європейського Союзу питання України, це також питання європейських цінностей", - наголосив Єлісєєв.