Лавров про можливість бомбардування в Іраку: Ми люди ввічливі і без запрошення в гості не ходимо

З такою заявою глава МЗС РФ Сергій Лавров виступив в ході прес-конференції на полях Генасамблеї ООН, повідомляє "Газета.Ru".

«Ми не збираємося поширювати удари на Ірак, нас про це не просили. Ми люди ввічливі і без запрошення в гості не ходимо», - зазначив він.

За словами Лаврова, одними лише ударами з повітря «проблему не вирішити».

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Лавров також заявив, що бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» націлилися на захоплення великих територій - від Португалії до Пакистану.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Росії не виключає, що може почати бомбардування Іраку, якщо Ірак звернеться до РФ з проханням операції ВПС на його території проти ІД.