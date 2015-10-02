Ляшко заявив, що Шокін хоче заарештувати його та ще кількох депутатів наступного тижня

Наступного тижня генеральний прокурор може внести подання на арешт ще декількох народних депутатів з фракції Радикальної партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам лідер фракції Олег Ляшко в Апеляційному суді Києва, де зараз розпочнеться розгляд апеляційної скарги на рішення Печерського районного суду про утримання народного депутата Ігоря Мосійчука під вартою.

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Як зазначив Ляшко, за його інформацією, на наступному тижні генпрокурор Віктор Шокін може внести до парламенту подання на арешт народних депутатів Андрія Лозового, Дмитра Лінька та самого Ляшка.

Також Ляшко додав, що не буде покривати своїх однопартійців, якщо виявиться, що вони вчинили злочин.

“Я як лідер не збираюся нікого покривати, але водночас я стверджую, що зараз проти шести народних депутатів Радикальної партії порушено кримінальні справи, Генпрокуратура пачками вносить подання на арешт наших депутатів. Це політичні переслідування”, - заявив Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

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На засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення бізнесових питань за гроші.

Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією ГПУ, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу.