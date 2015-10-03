Яценюк сумнівається, що Росія буде виконувати Мінські угоди і виведе свої війська з України

Про це він сказав сьогодні, спілкуючись зі студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

"Основна мета Російської Федерації – повернення України під сферу впливу Росії - не змінилася", - наголосив Яценюк.

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Він підкреслив, що жодна країна в Європі "не має стільки викликів, скільки маємо ми": "Україна воює з Російською Федерацією, яка є ядерною державою. І, на жаль, до завершення цієї війни дуже і дуже далеко".

"Незаконна анексія Криму, захоплення Донецька і Луганська, Мінський процес - який поки що процес, а не результат - не дають великої впевненості у тому, що завтра в Україні наступить мир і російські війська відступлять", - наголосив Яценюк.

"Вважаю, що Росія не бажає виконувати Мінські угоди і робить все для того, щоб затягнути процес і викупити час. Основна мета Російської Федерації – це не Донецьк і Луганськ, а вся Україна і повернення України під сферу впливу Росії. Ця мета не змінилася", - підкреслив глава уряду.