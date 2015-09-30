Могеріні та Лавров обговорили Мінські угоди і ситуацію в Сирії

Про це повідомляється в прес-релізі Європейської зовнішньополітичної служби, передає Українська правда.

Повідомляється, що сторони торкнулися "широкого діапазона міжнародних і двосторонніх питань".

"Глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні і міністр Лавров обговорили ситуацію в Східній Україні і необхідність повної реалізації Мінських угод з особливим акцентом на місцеві вибори", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Сирії європейські журналісти вперше зняли на відео російську військову техніку

У питанні Сирії та Лівії сторони поділяють необхідність підтримки під егідою ООН зусиль по політичниму рішенню обох криз і врегулюванняю гуманітарних аспектів, включаючи актуальність управління потоками біженців та мігрантів.

Могеріні повідомила Лаврову про хід військово-морської операції ЄС у Середземномор'ї проти торговців людьми та незаконного ввозу мігрантів.

Також сторони обмінялися думками про перспективу відновлення переговорів Близькосхідного квартету, який збереться в середу, і про реалізацію угоди щодо іранської ядерної програми.