Уряд призначив нового заступника глави Мінрегіону
20:54, 03 жовтня 2015Політика
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Кабінет міністрів України призначив Максима Малашкіна заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України - керівником апарату.
Фотоілюстрація / УНІАН
Відповідне розпорядження №1011 від 30 вересня розміщено на Урядовому порталі.
«Призначити Малашкіна Максима Анатолійовича заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України – керівником апарату», - йдеться в документі.
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а сайті Мінрегіону зазначається, що «до виконання обов’язків Малашкін приступає з 3 жовтня 2015 року».
Як повідомляв УНІАН, раніше, 23 вересня, уряд звільнив Романа Абрамовського з посади заступника глави Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ згідно з його заявою.
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