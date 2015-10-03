Уряд призначив нового заступника глави Мінрегіону

Кабінет міністрів України призначив Максима Малашкіна заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України - керівником апарату.

Відповідне розпорядження №1011 від 30 вересня розміщено на Урядовому порталі. «Призначити Малашкіна Максима Анатолійовича заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України – керівником апарату», - йдеться в документі. Читайте такожКабмін ліквідував Держгірпромнагляд а сайті Мінрегіону зазначається, що «до виконання обов’язків Малашкін приступає з 3 жовтня 2015 року». Як повідомляв УНІАН, раніше, 23 вересня, уряд звільнив Романа Абрамовського з посади заступника глави Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ згідно з його заявою.

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