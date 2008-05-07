Томенкові не подобається, що сантехніки канцелярії Президента повчають уряд

Народний депутат України, заступник голови фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає неправильною ситуацію, за якої працівники Секретаріату Президента України “вчать український народ і уряд, що їм робити”.

Про це він заявив на прес-конференції в УНІАН, коментуючи вчорашню заяву керівника президентського Секретаріату Віктора БАЛОГИ з приводу виконання угоди про створення коаліції демократичних сил у Верховній Раді VI скликання.

М.ТОМЕНКО висловив здивування з приводу вчорашньої заяви глави Секретаріату Президента.

“Складалося враження, що після того як Віктор ЮЩЕНКО назвав гідне і правильне місце Секретаріату Президента за Конституцією України, більше заяв від Секретаріату Президента ми не будемо чути”, - сказав М.ТОМЕНКО, нагадавши, що глава держави сказав, що “йдеться про сантехніків його канцелярії”.

“Коли сантехніки канцелярії Президента України вчать український народ і уряд, що робити - це неправильно” - наголосив М.ТОМЕНКО. При він цьому додав: “Виходячи з того, як В.ЮЩЕНКО ставиться до свого Секретаріату, я б про СП говорив або погане, або нічого”.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА закликав парламентську більшість і уряд повернутися до виконання положень коаліційної угоди. За його словами, “на сьогодні цей документ не став основою діяльності парламентської більшості та сформованого нею Кабінету Міністрів”. На думку В.БАЛОГИ, відхилення від положень угоди стали постійними й очевидними, а результативність її виконання піднялася трохи вище нульової позначки.