Експерти відміряли коаліції часу лише до зими

Переважна кількість експертів вважає, що демократична коаліція у Верховній Раді проіснує не довше, ніж до осені цього року.

Про це свідчать результати експертного опитування Центру соціологічних та політичних досліджень “Соціовимір” та Інституту масової інформації, оприлюдненого сьогодні підчас прес-конференції в УНІАН.

За словами голови правління Центру соціологічних та політичних досліджень “Соціовимір”, директора Міжнародного інституту демократії Сергія ТАРАНА, 42,8% опитаних переконані, що коаліція між БЮТ та НУ-НС припинить своє існування вже восени цього року. При цьому 17,2% опитаних переконані, що коаліція розколеться не раніше кінця цього року, 11,5% переконані, що вона існуватиме до квітня наступного року. Разом з тим, наголосив С.ТАРАН, жоден з опитаних не вважає, що коаліція проіснує до кінця каденції ВР шостого скликання.

Він також наголосив, що на думку експертів найбільш зацікавленою у відставці нинішнього уряду є сама прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО (31,3%), а 25,7% переконані, що в цьому зацікавлений Секретаріат Президента. При цьому 22,9% опитаних експертів вважають, що прихильником відставки уряду є Президент України Віктор ЮЩЕНКО, 20% - парламентська опозиція, 8,6% - представники вітчизняного олігархічного бізнесу, 2,9% - російська влада.

Опитування було проведене 25 квітня – 5 травня 2008 року. Всього було опитано 35 провідних українських політологів, політичних експертів та парламентських журналістів.