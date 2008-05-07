Тимошенко сподівається вже наступного тижня отримати... 300 голосів у ВР

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що наступного тижня парламент внесе зміни до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на прес-конференції в Кабінеті Міністрів після завершення засідання уряду.

«Я дуже сподіваюся на те, що наступного тижня зміни до Конституції можуть бути внесені на підставі консолідованої позиції більшості, причому конституційної більшості», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Свою позицію прем`єр-міністр мотивувала очевидною ситуацією, що склалася в країні. «Сьогодні вже для всієї країни очевидно, що конституційна реформа потрібна, потрібна реформа правосуддя, силових структур, реформа місцевого самоврядування і, власне, правильний розподіл повноважень», - пояснила вона.