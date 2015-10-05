За БПП на виборах проголосували б майже 20% українців, за "Правий сектор" - 6% - опитування

Якби вибори до Верховної Ради відбулися наприкінці вересня, то до парламенту пройшли б шість політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто, презентуючи результати опитування.

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Так, згідно з даними опитування, серед тих, хто точно взяв би участь у голосуванні, 19,9% громадян проголосували б за партію «Блок Петра Порошенка»,18,8% - за Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», 12,8% - за партію «Самопоміч», 11,0% - за партію «Опозиційний блок», 7,4% - за Радикальну партію, 6,4% - за партію «Правий сектор».

Також 4% опитаних проголосували б за партію «Громадянська позиція», 3,2% - за Всеукраїнське об’єднання «Свобода», 2,6% - за партію «Ліва опозиція», 2,3% - за партію «Партія простих людей», 2,2% - за партію «УКРОП», 2% - за партію «Сильна Україна», 1,5% - за партію «Відродження», 1,3% - за партію «Рішучі громадяни», 1,3% - за партію «Народний фронт», 0,9% - за партію «Народний контроль», за інші партії - загалом набрали б 2,3%.

Водночас, згідно з опитуванням, якби парламентські вибори відбувалися наприкінці вересня, то з усіх громадян України віком від 18 років 11,6% проголосували б за партію «Блок Петра Порошенка», 11% - за «Батьківщину», 7,5% - за «Самопоміч», 6,4% - за «Опозиційний блок», 4,3% - за Радикальну партію, 3,8% - за «Правий сектор», 2,3% - за партію «Громадянська позиція», 1,9% - за «Свободу», 1,5% - за партію «Ліва опозиція», 1,3% - за партію «Партія простих людей», 1,3% - за партію «УКРОП», 1,2% - за партію «Сильна Україна», 0,9% - за партію «Відродження», 0,7% - за партію «Рішучі громадяни», 0,7% - за «Народний фронт», 0,5% - за «Народний контроль», за інші партії - загалом 1,3%, 2,1% - викреслили б усі партії, попсували б бюлетень, 14,2% - вирішили не брати участь у голосуванні, 25,3% - не визначилися, за кого голосувати.

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Всеукраїнське опитування громадської думки проведено Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 17 по 27 вересня 2015 року. Опитано 2041 респондента у 110 населених пунктах усіх регіонів України, окрім Криму. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 5%.