Польща почала навчання українських військових інструкторів в рамках програми НАТО DEEP

Польща проводить навчання 30 інструкторів української армії, які несуть службу у структурах навчальних центрів Міністерства оборони України. Про це повідомляє Польське Радіо з посиланням на прес-службу польського Міністерства національної оборони.

Як зазначається в повідомленні, навчання, яке триватиме до 6 листопада, проводиться у Підофіцерській школі сухопутних військ та у Навчальному центрі сухопутних військ у Познані.

«Під час навчань українці пізнають основи планування та реалізації навчань, а також ведення пов’язаної із цим документації. Перебування українських курсантів фінансується структурами НАТО та Міністерством національної оборони Польщі», – зазначив речник міністра оборони, полковник Яцек Соньта.

За його словами, участь Польщі в навчанні українських інструкторів відбувається у рамках програми НАТО DEEP (Defence Education Enhancement Program) – для України. Ця програма, в якій бере участь Польща, реалізовується від 29 жовтня 2013 року і скерована на підтримку держав-партнерів Північноатлантичного альянсу.

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«У програмі щодо України Польща виконує роль центральної держави. Серед 13 існуючих програм DEEP, програма присвячена Україні є наймасштабнішою», – додав Соньта.

Окрім Польщі, у підготовці українців беруть участь представники військових структур Словаччини, Чехії, Німеччини, США, Великобританії, Франції і Канади. Мета програми – пристосування військової підготовки України до стандартів НАТО.

Програма НАТО співпраці з українськими військовими навчальними закладами триває вже понад рік. Польські інструктори приїздять в Україну, а у польських військових вишах навчання і підготовку проходять українські офіцери.