Чинна французька влада найкомфортніша для України – екс-нардеп

Екс-депутат України Андрій Шкіль вважає, що нинішня влада Франції є найбільш комфортною для України і проведення перемовин щодо Донбасу. про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "2+2", передає ТСН.

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За словами Андрія Шкіля, французькі ЗМІ та політики активно підтримують Україну.

"Французька преса ніколи не була настільки проукраїнською, якщо можна це так сказати, або ніколи не підтримувала Україну так, як зараз. Нинішня влада французька – найкомфортніша для України. Німецька влада завжди була відносно комфортна для того, щоб вести перемовини", - прокоментував він.

Він додав, що проведення переговорів у Мінському форматі було організовано не за ініціативою України.

"Формат Мінських домовленостей чи Мінських перемовин, коли ви говорите про "нормандську четвірку", він не був запропонований Україною, бо Україна мала пропонувати ширший формат. Але сталося як сталося. Стверджувати, що президента України Порошенка Олланд і Меркель закрили у кімнаті та змушували мовчати після повернення до України, або змушували підписувати документи, які він не хотів робити, це не правда", - резюмував Андрій Шкіль.

Нагадаємо, раніше президент Франції Франсуа Олланд заявив, що перенесення бойовиками виборів дає "зелене світло" продовженню Мінського процесу. Французький лідер висловив сподівання на закінчення війни в Україні.