Близько 80% кандидатів йдуть на місцеві вибори без конкретних програм – КВУ

Близько 80% кандидатів ідуть на місцеві вибори без конкретних програм, а їхні виборчі кампанії є беззмістовними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції сказав генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

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«Ми спостерігаємо беззмістовність виборчої кампанії. Вона іде у форматі загальнонаціональної. Гасла не відповідають місцевій проблематиці. Ми обираємо депутатів і міських голів, а нам пропонують контрактну армію, зменшення тарифів, що не стосується компетенції місцевої влади. За нашою оцінкою, на сьогодні, близько 80% кандидатів ідуть на вибори без програм… Виборцям пропонують програми, які можна назвати програмами проїдання. Тобто хвиля популізму на місцевому рівні має місце, в тому числі і у програмах кандидатів», - сказав він.