У КВУ основною проблемою передвиборчої кампанії називають підкуп

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

Він зазначив, що такі висновки можна зробити на основі моніторингу підготовки політичних партій та потенційних кандидатів на місцевих виборах, який було проведено регіональними представниками КВУ упродовж червня-серпня 2015 року.

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«Проблема підкупу на сьогодні, лишається однією з головних. Вона проявляється у кількох складових. Перше – політичні партії проводять кампанії, які можна умовно назвати кампанії добрих справ. Вони надають підтримку соціально незахищеним верствам населення, школярам, встановлюють дитячі майданчики, спортивні майданчики, ремонтують під’їзди, надають безкоштовний транспорт, але і технології добрих справ, і роздача добровольчих пакетів, вона входить до категорії підкупу виборців. На превеликий жаль, до 5 вересня (до офіційного старту виборчої кампанії - УНІАН), ми це не могли назвати підкупом, а просто неналежною роботою політичних партій… У нас склалось враження, що у низці регіонів низка потенційних кандидатів вирішили масово скупити голоси виборців ще до офіційного старту виборчої кампанії», - сказав він.

Кошель також наголосив на тому, що КВУ звертається до ВР з тим з тим, щоб невідкладно були прийняті зміни до законодавства «які більш чітко розтлумачать поняття підкуп виборців».

«Таким чином ми дамо правоохоронним органам певний інструментарій для того, щоб можна було на кілька порядків зменшити масштаби підкупу на місцевих виборах», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня розпочався виборчий процес чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Початок виборчого процесу не стосується тимчасово окупованих АР Крим та міста Севастополь, тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Крім того, Центральна виборча комісія встановила неможливість проведення 25 жовтня місцевих виборів до 91 місцевої ради в населених пунктах на підконтрольній Україні частині Донецької області та до 31 місцевої ради на підконтрольній Україні частині Луганської області.

У той же час не розпочався виборчий процес виборів депутатів районних рад у місті Києві, оскільки вибори до зазначених рад призначені на 27 березня 2016 року.

На решті території – виборча кампанія стартувала 5 вересня.

При цьому перші місцеві вибори пройдуть у 5 об’єднаних територіальних громадах Волинської області, 10 – Дніпропетровської, 8 – Житомирської, 2 – Кіровоградської, 7 – Одеської, 10 – Полтавської, 21 – Хмельницької, 10 - Чернівецької.

Відповідно до календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів, партії до 19 вересня включно повинні подати до ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних виборах разом з копіями свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту. Висунення кандидатів у депутати місцевих рад, а також на посади сільських, селищних, міських голів розпочнеться з 21 вересня. Подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації відповідних кандидатів триватиме до 30 вересня. До 1 жовтня відповідні територіальні виборчі комісії повинні прийняти рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації.

Передвиборча агітація розпочинається з наступного дня за днем прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів, а завершитись вона має о 24-й годині останньої п’ятниці перед днем голосування - до 24 години 23 жовтня 2015 року включно.

Чергові місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня 2015 року.