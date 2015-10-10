В Одесі вибух гранати на подвір‘ї депутата Ківалова кваліфікували як хуліганство

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Читайте такожБіля будинку нардепа Ківалова в Одесі пролунав вибух

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 9 жовтня о 21.25 до чергової частини міліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Тінистій (район Аркадії), невідомі через огорожу кинули гранату на подвір'я приватного будинку депутата Верховної Ради Ківалова. На місці вибуху залишилася вирва діаметром 20 см, пошкоджено вікна будинку.

У результаті вибуху ніхто не постраждав.

Ківалов в Facebook написав, що під час вибуху дивом ніхто не постраждав, оскільки буквально за 1 хвилину до вибуху на місці, де утворилася воронка стояв його знайомий (вийшов з дому покурити). Він стверджує, що отримує смс-повідомлення з погрозами і пов'язує цю подію з тим, що є кандидатом на посаду мера Одеси.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк в Facebook написав, що не виключає «передвиборчої піар-акції».

«Постраждалих немає. Самого Ківалова під час вибуху в будинку не було», – написав Шкіряк.