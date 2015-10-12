Лавров: Вибори на окупованому Донбасі повинні проводитися "за погодженням" з лідерами бойовиків

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві з генеральним секретарем ОБСЄ Ламберто Заньєром.

"Ми проінформували наших колег з ОБСЄ про російські оцінки переговорів лідерів "нормандської четвірки", які відбулися в Парижі 2 жовтня, насамперед щодо пакету політичних дій, необхідних для реалізації Мінського документа", - сказав Лавров.

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За його словами, "це включає і конституційну реформу, і надання на постійній основі особливого статусу Донбасу та проведення амністії, і звичайно, ж виборів на територіях проголошених Донецької та Луганської народних республік за погодженням між Києвом і керівниками цих територій".

Згідно з Мінським документом, вибори на окупованому Донбасі мають відбутися за українським законодавством.