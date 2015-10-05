Лавров вважає ключовим закріплення особливого статусу окупованої частини Донбасу в Конституції України

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, коментуючи переговори лідерів "нормандської четвірки" у Парижі, повідомляє власний кореспондент УНІАН у РФ.

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"Ми задоволені розмовою, яка відбулася (у Парижі - УНІАН). Ми переконані, що вона усунула для всіх учасників, незалежно від того, хто що потім казав для своїх журналістів, будь-як непорозуміння того, про що йдеться у Мінських угодах від 12 лютого, які необхідно неухильно виконувати", - сказав Сергій Лавров.

За його словами, "можливість перенесення термінів виконання Мінських домовленостей - це вторинна річ, головне, що потрібно зробити, що зобов'язалися зробити сторони, підписавши документ під назвою «комплекс заходів»".

"Крім термінів місцевих виборів, ключове вирішальне значення має таке питання, як забезпечення особливого статусу Донбасу, або, як записано у Мінських угодах, окремих районів Донецької та Луганської областей. Причому забезпечення особливого статусу Донбасу в тих самих параметрах, які були узгоджені, зафіксовані на папері, від них неможливо нікуди піти. І цей особливий статус має бути забезпечений на постійній основі - ні на рік, ні на два, ні на три", - підкреслив російський міністр.

На його думку, згідно з Мінськими угодами, "необхідно закріпити його не тільки у законі, а й у Конституції України".

"Вся ця робота має проводиться за погодженням з окремими районами Донецької та Луганської областей, тобто з нинішніми «керівниками »Донбасу»", - заявив російський міністр.