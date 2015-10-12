Корбан: Президент наполягав, щоб я виїхав з країни

У зв’язку з цим він пішов на вибори до Верховної Ради по 205-му округу, щоб отримати політичний імунітет.

Про це Геннадій Корбан, який зараз балотується на мера Києва, заявив в інтерв’ю інтернет-виданню «Цензор.НЕТ», опублікованому в понеділок.

«Спершу моя поява в Чернігові була викликана початком політичної кар'єри, яку я анонсував у себе на Фейсбуці і в пресі. Це було пов'язано з тим, що після відставки команди, що керувала Дніпропетровською ОДА, Порошенко наполягав на тому, щоб я виїхав з країни. І, чесно кажучи, я як тоді не розумів, чому я це повинен робити, – так і зараз не розумію. Може він боїться того, що я багато про нього знаю?» – заявив політик.

За словами Корбана, таке наполягання Петро Порошенко висловлював не йому особисто, а переказував неодноразово «через певних осіб».

«І тому я зробив політичну заяву. До того моменту вони розробили схему, як їм провести Березенка в Раду. Був звільнений округ – і я заявився на цей округ. Це була справді політична акція. Скажу чесно: це було і бажання в тому числі отримати якийсь політичний імунітет у цьому протистоянні з Президентом», – пояснив Геннадій Корбан.

Політик додав, що після реєстрації партії УКРОП у червні було прийнято рішення про перехід на новий етап розвитку в політиці. Він наголосив, що таке рішення було викликане вже не тільки необхідністю забезпечити політичний імунітет у зв’язку із загрозою йому особисто та деяким його соратникам, а бажанням змінити країну, залучивши до цього процесу патріотів.

«Це рішення було пов’язане ще й з тим, що ми розуміли: в країні немає більше людей (ми їх не бачили), у яких було б бажання щось змінити. Запустити якийсь більш здоровий процес в суспільстві. З того часу почали залучати у свій рух патріотів», – сказав Геннадій Корбан.