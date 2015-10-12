Росія хоче збільшити кількість своїх спостерігачів у рамках місії ОБСЄ в Україні - Лавров

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав на спільній з генеральним секретарем ОБСЄ Ламберто Занньєром прес-конференції в Москві.

"Щодо роботи Спеціальної моніторингової місії, то ми сьогодні підтвердили обопільний інтерес і з боку Росії і з боку генерального секретаря, щоб її чисельність було доведено до дозволеного рівня вже в тисячу спостерігачів. Поки що там працюють близько 550 осіб", - сказав Лавров.

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За його словами, спостерігачів має бути більше, оскільки на "плечі місії" лягає додаткове завдання з верифікації відведення вже й легких озброєнь – калібром до 100 мм.

"Щодо спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, то ніколи не йшлося про те, щоб було змінено принцип її формування", - сказав Лавров і додав, що місія формується на основі кандидатів, які надаються окремими країнами ОБСЄ.

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"Росіян у цій місії 32. Ми хотіли б, щоб їх було більше. Будемо представляти додаткових кандидатів, як про це попросив генсекретар", - сказав Лавров.

Раніше УНІАН повідомляв, що ОБСЄ має намір збільшити кількість спостерігачів на лінії зіткнення в зоні АТО.