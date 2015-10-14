Понад 93 тисячі українських військових є безпосередніми учасниками бойових дій

Про це заявив президент України Петро Порошенко на о. Хортиця в рамках робочої поїздки в Запорізьку область, передає кореспондент УНІАН.

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«Понад 93 тисячі українських воїнів є безпосередніми учасниками бойових дій. Майже 108 тисяч брали або беруть участь в антитерористичній операції. 210 тисяч прийшли до армії за шість хвиль мобілізації”, - зазначив глава держави.

За його словами, кожен шостий із них - доброволець.