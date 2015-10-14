Порошенко: Україну планували стерти з політичної карти світу або розчленити

Про це заявив президент України Петро Порошенко на о. Хортиця в рамках робочої поїздки в Запорізьку область, передає кореспондент УНІАН.

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«Україну планували стерти з політичної карти світу. Або розчленити між Малоросією та Новоросією. Або перетворити на слабку конфедерацію залежних від сусідньої держави регіонів. Нічогісінького у них не вийшло. Важлива історична деталь: всі імперії, які намагалися напасти, проковтнути і перетравити Україну, впали ”, - сказав глава держави.

Порошенко запевнив, що Україна була, є і буде.