"УКРОП" закликає політичні партії та експертів приєднатися до "Хартії вільних міст"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після підписання хартії.

"Ми підписали "Хартію вільних міст України". Що це означає? Ми поки пропонуємо два принципи, які необхідні для формування вільних міст. Насамперед, це формування нижньої ланки влади, так званих громад, спільнот, які і є основою самоврядування", - заявив Корбан.

Ще одним важливим принципом він назвав "одноканальну систему фінансування, яка сьогодні відсутня в країні".

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Корбан пояснив, що в Україні сьогодні існує двоканальна система фінансування, коли міста і райони заробляють основні кошти, які повинні наповнювати бюджет, але ці кошти спрямовуються до центрального бюджету, після чого на місцях залишається недостатня кількість грошей, і міста змушені звертатися до центральних органів влади за допомогою.

"Далі ми цю ініціативу розширюватимемо. Ми запрошуємо всіх суб'єктів політичного процесу, які є в країні, всіх фахівців, експертів, які займаються проблемами урбаністики, взяти участь у наших конференціях, підписати "Хартію вільних міст" і почати дійсно формувати справжнє самоврядування в Україні", - заявив Корбан.

Разом із тим, він зазначив, що ця ініціатива відкрита для всіх політичних партій, окрім "Опозиційного блоку".

"Ми не вважаємо цю партію партією, яка може взагалі брати участь у формуванні, так би мовити, політикуму в Україні. Це п'ята колона Кремля, і ми сподіваємося, що ми її переживемо", - сказав Корбан.