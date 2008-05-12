Методи БЮТ нагадали Балозі ”художнє керівництво” Медведчука

Можливе блокування фракцією БЮТ роботи Верховної Ради з метою домогтися першочергового розгляду питання про зміну керівництва Фонду державного майна є черговим штучним приводом, яким блок прагне будь-що відкласти прийняття законопроектів згідно з коаліційними домовленостями.

Таку думку висловив сьогодні глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, повідомляє прес-служба глави держави.

За словами В.БАЛОГИ, “БЮТ не вперше конструює комбінації, які не дозволять Раді працювати за планом, передбаченим чинною угодою про створення парламентської більшості. Зокрема, БЮТ у прагматичному союзі з Партією регіонів вже намагався уникнути виконання власних зобов`язань, прикриваючись ширмою створення конституційної комісії”. “Так само була зроблена спроба розіграти карту перевиборів міської влади Харкова, тепер на порядку денному – ФДМУ”, - вважає глава Секретаріату Президента.

На його думку, «складається враження, що БЮТ одноосібно, без врахування думки партнера по коаліції - блоку «Наша Україна – Народна Самооборона», явно нехтуючи позицією найбільшої фракції Партії регіонів, хоче крутити всім парламентом, як заманеться. “Це нагадує методи діяльності парламентської більшості у 2002-04 роках під художнім керівництвом Віктора МЕДВЕДЧУКА. Ефективність її також відома. Тому нині бютівський егоцентризм загрожує обернутися руйнівними наслідками для цього складу Ради – як за змістом, так і за формою. Адже не лише буде розбита єдність демократичних сил у ВР, яка хоча б залишається формальною доти, поки діє коаліційна угода. Під ризиком розпаду опиняється сама парламентська більшість. Наслідки цього для політичної ситуації, демократичної перспективи країни будуть дуже і дуже негативні. БЮТ має розуміти свою особисту відповідальність за такий розвиток подій», – наголосив В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату відзначив, що у вівторок коаліція проходитиме перевірку на міцність і здатність до ефективної роботи згідно з підписаною угодою. «БЮТ, очевидно, остаточно підтвердить свою ідентифікацію: або ця політична сила неухильно дотримуватиметься коаліційних домовленостей, і тоді питання Фонду держмайна буде розглянуто в порядку загальної черги, або ж вона катапультується з коаліції, оскільки «НУ-НС», принаймні в частині «Нашої України», не підтримує деструктивну позицію бютівців», - вважає він.

В.БАЛОГА вказав, що однією з ознак намагання БЮТ ухилитися від виконання коаліційної угоди є численні закиди й образливі заяви «біло-сердечних» депутатів щодо Президента. «Це не принциповість, не геройство, не чесність і не відвертість. Це боягузливе хамство, з великими домішками безкультур`я та пігмейства. Ганебно чути ці кпини від тих, кому Президент відкрив шлях у політику. Упевнений, що громадськість вже дала належну оцінку таким проявам короткої пам`яті та неповаги», - підкреслив глава Секретаріату Президента.