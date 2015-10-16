ЄС зосереджений на проблемі України, незважаючи на біженців - Меркель
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що врегулювання кризи в Україні продовжує залишатися у фокусі Німеччини і Євросоюзу, незважаючи на хвилі мігрантів у Європу.
Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Тwitter в четвер вночі.
"Метою Європи є і залишається відновлення вільного самовизначення України і її територіальної недоторканності", - процитував Мельник канцлера Німеччини.
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Меркель зазначила, що невід'ємними елементами вирішення кризи є виведення всіх військ і найманців, які перебувають в країні незаконно, а також повернення Києву контролю над кордонами.
"Скасування сепаратистами місцевих виборів на підконтрольних їм територіях - наш спільний успіх", - підкреслила вона.
Крім того, Меркель назвала Мінські домовленості "проблиском надії", який дає шанс рухатися до політичного врегулювання ситуації в країні.